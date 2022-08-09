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Kırım'daki askeri havaalanında patlama

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki askeri Saki Havaalanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-08-09 18:14:16
Kırım'daki askeri havaalanında patlama

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri havaalanında bulunan depoda tutulan uçak mühimmatları patladı.

Patlamada yaralanan olmadığı, havaalanındaki uçakların da zarar görmediği belirtildi.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve patlamanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi. .

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