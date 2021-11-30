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Kırım’da fırtına: Binlerce ev elektriksiz kaldı

Rusya işgali altındaki Kırım’da dün akşam çıkan fırtına nedeniyle binlerce ev elektriksiz kaldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yarımadada onlarca ağaç devrildi ve 6 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-11-30 17:32:50
Kırım’da fırtına: Binlerce ev elektriksiz kaldı

Rus işgali altındaki Kırım Yarımadasını, dün akşam, etkisi altına alan kuvvetli rüzgar nedeniyle çoğu yerleşim yerinde elektrikler kesildi. İşgalci yönetimden yapılan açıklamada en geniş çaplı kesintilerin Karasubazar (Belogorsk), Bahçesaray, Akmescit (Simferopol) ve İçki (Sovetskoye) bölgelerinde meydana geldiği aktarıldı.

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Yarımada genelinde hissedilen kuvvetli rüzgarın onlarca çatıyı uçurduğu ve onlarca ağacın devrirdiği bildirildi. Ağaç devrilmesi sonucu yaklaşık 20 aracın zarar gördüğü belirtildi.

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Öte yandan fırtına nedeniyle Yalta'da dört kişinin, Aluşta'da bir ve Akmescit bölgesinde bir kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Akmescit yakınlarında bulunan Sarabuz (Gvardeyskoye) köyünde ise şiddetli rüzgarın su kulesini devirdiği bildirildi. QHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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