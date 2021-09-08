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Kırım'da bir Kırım Tatar Türkü daha gözaltına alındı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Akmescit Kırım Tatar Meclisinin eski üyesi Eldar Menseit gözaltına alındı. Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.

51 Dakika Önce
2021-09-08 12:51:37
Kırım'da bir Kırım Tatar Türkü daha gözaltına alındı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Akmescit Kırım Tatar Meclisinin eski üyesi Eldar Menseit gözaltına alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gözaltıların Kırım Platformuna intikam olarak Rusya'nın baskısının devamı olduğunu kaydetti.

Kırım'da bir başka ev baskını ve gözaltının gerçekleştiğini aktaran Ceppar, Rus güvenlik güçlerinin Menseit'i bilinmeyen bir yere götürdüklerini ifade etti.

Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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