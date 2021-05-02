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Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla telefonda ayrı ayrı görüştü.

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02.05.2021 03:12:22
Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede

İki ülke Cumhurbaşkanının mayıs ayında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geleceği duyuruldu. Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalar sonrası ateşkes ilan edildi.

Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları telefonda görüştü. İki lider mayıs ayının ikinci yarısında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de görüşmek üzere anlaştı.Her iki ülkenin sınır belirleme heyetleri de Kırgızistan'da bir araya geldi. Ancak bölge diken üstünde.

Bölgede gerilim yüksek

Kırgızistan, sınırın Tacikistan tarafında askeri hareketlilik olduğunu duyurdu. Tacik tarafı, "Dört Köşe" adlı yerleşim biriminden geçen kara yolunu tamamen kapattı.  Kırgızistan'da olaylarda hayatını kaybedenler için 2 günlük yas ilan edildi.

Türkiye de gerilimin düşürülmesi için devrede. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı telefonla görüştü.

Sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temenni olduğuna dikkat çekti. İhtiyaç duyulan desteğin verileceğini hatırlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan