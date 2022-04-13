Kırgızistan ve Tacikistan arasında tansiyonu yükselten çatışma

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafız askerleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma, iki ülke sınır muhafız yetkililerinin müdahalesiyle durduruldu.