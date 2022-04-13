DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa endeksi tarihinin en yüksek seviyesine çıktı
Et fiyatları ucuzladı mı? Kırmızı et, kıyma, kuşbaşı, tavuk, beyaz et fiyatları düşecek mi, ucuzlayacak mı?
ABD'deki rekor enflasyon sonrası altında yükseliş!
İngiliz gezgin bisikletle dünya turunda
Brent petrolün yükselişi sürüyor
Kırgızistan ve Tacikistan arasında tansiyonu yükselten çatışma
Ukrayna'ya yönelik saldırılar Kosova'nın güvenlik endişesini artırdı
Elon Musk'a sürpriz dava
Et ve Süt Kurumu'ndan yetiştiricilere hayvan başına 2 bin 500 lira destekleme ödemesi
New York'taki metro saldırısında bilanço artıyor! Biden’dan açıklama
Almanya ile Ukrayna arasında diplomatik skandal: Kiev, Steinmeier'e izin vermedi
WordPress Sitenizi Optimize Etmek İçin İpuçları
Venezuela'dan sürpriz diyalog çağrısı
Neptün’de korkutan esrarengiz düşüş!
Biden: Putin, Ukraynalı olma fikrini silmeye çalışıyor

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Kırgızistan ve Tacikistan arasında tansiyonu yükselten çatışma

Kırgızistan ve Tacikistan arasında tansiyonu yükselten çatışma

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafız askerleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma, iki ülke sınır muhafız yetkililerinin müdahalesiyle durduruldu.

51 Dakika Önce
2022-04-13 09:26:45
Kırgızistan ve Tacikistan arasında tansiyonu yükselten çatışma

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinin açıklamasına göre, iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan çatışma, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesi Selkan yerleşim biriminde yaşandı.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesine girerek ihlalde bulunan Tacikistan sınır muhafız askerlerinin başlattığı çatışmada, Kırgızistan'ın Dostuk köyü havan toplarının hedefi oldu ve her iki taraftan da birer asker yaralandı.

Çatışma, iki ülke sınır muhafız yetkililerinin müdahalesiyle durduruldu.

Taraflar arasında müzakereler sürüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş