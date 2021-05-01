DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Soylu'dan Samsunspor Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Türkiye'de günlük bilanço: 373 ölüm, 28 binden fazla vaka
28 bin 817 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti
Sokak kısıtlaması ile ilgili merak edilenler… Bakanlık yanıtladı
İçişleri Bakanlığı kapanma ile soruları yanıtladı… İşte merak edilenler
Cezayir AFP'ye tepki gösterdi
Türkiye, NATO bünyesinde Mısır'a uygulanan vetosunu geri çekti
İsrail bu kez Hristiyanları engelledi
Hindistanlılar Kovid'e karşı çareyi büyücülerde arıyor: Kızgın demirlerle dağlanıyorlar
Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek
Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti
Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü
Saç dökülmesi: Ardındaki gerçek sebepler ve en iyi çözüm yöntemi
Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Kırgızistan-Tacikistan sınırında hareketlilik

Kırgızistan, sınırın Tacikistan tarafında askeri hareketlilik olduğunu öne sürdüKırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacik tarafının, 'Dört Köşe' adlı yerleşim biriminden geçen kara yolunu tamamen kapattığı kaydedildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 14:13:31
Kırgızistan-Tacikistan sınırında hareketlilik
Kırgızistan yönetimi, Kırgızistan-Tacikistan sınırının Tacikistan tarafında askeri araç hareketliliği olduğunu iddia etti.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan tarafında askeri araç hareketliliği olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının, "Dört Köşe" adlı yerleşim biriminden geçen kara yolunu tamamen kapattığı kaydedildi.

Caparov, Mirziyoyev ve Rahmon ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son durumun ele alındığı görüşmelerde, Tacik tarafıyla, Kırgız-Tacik sınırındaki tüm askeri varlığı denetlemek için ortak bir komisyon oluşturmaya karar verildi.

- İki ülke sınır belirme heyetleri Kırgızistan'da bir araya geldi

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise Kırgızistan ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlarının başkanlık ettiği sınır belirleme komisyon toplantısının, Kırgızistan'ın Batken şehrinde başladığı bildirildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralanan 46 vatandaşı, nakledildikleri başkent Bişkek'teki Travmatoloji ve Ortopedi Eğitim Hastanesinde ziyaret etti.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesinin Tacikistan ile olan sınırda önceki gün yaşanan silahlı çatışmanın ardından gergin bekleyişin devam ettiği belirtiliyor.

Hükümet ve yerel yönetimler, bölgeye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ederken şehirlerde gönüllülerin katkılarıyla erzak toplama kampanyaları sürüyor.

Kırgızistan'da, Kırgız-Tacik sınır muhafızları arasında 29 Nisan'da yaşanan silahlı çatışmada ölen 31 kişinin anısına 1-2 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmişti.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölge, tartışmalı sınırları yüzünden arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginliklere sahne oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan