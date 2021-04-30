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Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 6 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde çıkan silahlı çatışmada, 6 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

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30.04.2021 00:42:18
Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 6 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki silahlı çatışmada, her iki ülkeden toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Bölgede çatışmanın sona erdirilmesi için Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un başkanlığında kurulan çalışma grubu bölgeye intikal ederek yerel yönetim temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Rusya'da bulunan Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda bir araya gelerek, sınırdaki çatışmanın müzakere yoluyla bir an evvel çözülmesi için hazır olduklarını açıkladı.

Kırgızistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları, bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Dün başlayan gerginlik bugün çatışmaya döndü

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su kaynağını kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etti.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 17 yaralı

İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle çatışma çıktı, bölgeye her iki taraftan zırhlı araçlarla asker sevkiyatı yapıldı.

Çatışmanın yaşandığı yakın köylerde çocuk ve kadınlar tahliye edildi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, hangi tarafa ait olduğu bilinmeyen birçok evin ateşe verildiği görüldü.

Batken Bölgesi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli olan Kırgızistan'ın güney batısındaki Batken Bölgesi 525 bin nüfus, 3 şehir ve 189 köyden oluşuyor.

Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesinin tam ortasında, komşu ülke Tacikistan'a bağlı Voruh ve Soh yerleşim yerlerinin yanı sıra Özbekistan'a ait Şahimerdan adlı yerleşim birimi yer alıyor.

Komşu ülkeleriyle kara sınırı olmayan bu yerleşim birimlerinin halkı, tarım için su ve gıda ihtiyaçlarını Kırgız köylerinde bulunan barajlardan ve pazarlardan sağlıyor.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölgedeki tek karayolu, arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine sıklıkla ulaşıma kapatılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan