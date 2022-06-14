Kırgızistan-Tacikistan arasında sınır çatışması!

Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızlar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgız-Tacik sınırındaki Bulak-Başı bölgesinde yaşanan çatışmanın ardından durumun gerginliğini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, Kırgız muhafız askerleri arasında ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, olayın ardından toplanan sınır muhafız komutanlarının görüşmesinin sona erdiği bilgisine yer verildi.

Tarafların, sınır devriyelerinin hareket rotalarını netleştirme, kazılmış hendekleri doldurma, çiftçilerin çalışmalarına engel olmama, bölgedeki ilave kuvvetleri geri çekme ve Bulak-Başı bölgesindeki sınır karakolları komutanlarının günlük toplantılarını zorunlu hale getirme konularında anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İki ülke sınır muhafız komutanlarının yakında bir görüşme daha yapacağı kaydedildi. Sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede sık sık çatışma ve gerginlikler yaşanıyor. AA