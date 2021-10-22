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TIMETURK / DÜNYA / Kırgızistan SİHA siparişi verdi: ''Dünyada sayılı ülkede bulunuyor''

Kırgızistan SİHA siparişi verdi: ''Dünyada sayılı ülkede bulunuyor''

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-10-22 10:28:15
Kırgızistan SİHA siparişi verdi: ''Dünyada sayılı ülkede bulunuyor''

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.

Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.

SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." dedi.

Taşiyev, Rusya'dan da "Orlan-10" SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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