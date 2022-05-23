Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel bulundu

Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metre uzunluğunda tünel bulundu.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Oş Bölgesine bağlı Kara-Suu ilçesindeki Telman köyünde Kırgızistan ile Özbekistan'ı birbirine bağlayan tünel tespit edildi.

Derinliği 15 metre, genişliği 1,5 metre olan tünel, girişinden komşu ülke ile sınır hattına kadar 40 metre, girişinden çıkışına kadar 270 metre olarak ölçüldü.

Güvenlik güçleri, tünelin bulunduğu arazinin sahibinin akıl hastanesinde yattığını belirledi.

Tünelde suç aletlerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. AA .