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Kırgızistan'da yeni bakanlar açıklandı

Kırgızistan'da 11 Nisan 2021'de referandum sonucu kabul edilen anayasa değişikliklerin onaylamasının ardından yeni bakanlar kurulu açıklandı.

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05.05.2021 20:43:18
Kırgızistan'da yeni bakanlar açıklandı

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne" geçişi öngören yeni anayasayı onaylaması ardından Cumhurbaşkanlığı Sistemi işlemeye başladı.

Yeni yönetim sistemiyle ortadan kalkan Başbakanlık makamı yerine Bakanlar Kurulu Başkanlığı getirildi, bazı bakanlıklar aynı isimle muhafaza edildi, bazıları birleştirildi, bazıları ise lağvedildi.

Caparov'un imzaladığı kararnameye göre yeni bakanlar kurulunun yapısı, Bakanlar Kurulu Başkanı, 4 yardımcısı, 14 bakan ve 2 komite başkanından oluşuyor.

Eski Başbakan Ulukbek Maripov yeni kabinede Bakanlar Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürecek.

Maripov'un yardımcısı Jıldız Bakaşeva, Yatırımları Çekme ve Koruma Bakanı Almambet Şıkmamatov ile Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeşev ilk kez bu görevi üstlendi.

Birleştirilen Ekonomi ve Maliye Bakanlığını Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ulukbek Karmışakov ve yeni oluşturulan Dijital Kalkınma Bakanlığını Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Azamat Dikambayev yönetecek.

Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in yanı sıra 10 bakan ve komite başkanı koltuğunu korudu.

Eski hükümette 6 aydır Eğitim ve Bilim Bakanı olarak görev yapan Almazbek Beyşenaliyev kabine dışı kalan tek isim oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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