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Kırgızistan'da Rus okuluna Kırgızlardan tepki
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Kırgızistan'da Rus okuluna Kırgızlardan tepki

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin en güneyinde Tacikistan sınırında yer alan Batken şehrinde Rusya’nın okul yapacağı öğrenildi

21 Dakika Önce
2021-09-28 23:01:13
Kırgızistan'da Rus okuluna Kırgızlardan tepki

Rusya Federasyonu, Batken şehrinde, 1.200 kişilik Rus dilinde eğitim veren bir okul inşa edecek. Rus okulunun açılması konusunda Batken Belediye Başkanı İmamnazar Burkanov, Çet-Bulak mahallesinde 2 hektarlık arazi tahsis etti. Okul için ayrılan araziyi görmek için Rusya'dan özel uzman Radik Yulbayev geldi.

Batken Belediye Başkanı Imamnazar Burkanov ile görüşen Yulbayev, diğer yerli yönetim ve kurumların yetkilileriyle birlikte Rus okulunun temelinin atılması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşme kapsamında Yulbayev, 2022'den itibaren Batken şehrindeki okullardan mezun olan öğrencileri, Başkurdistan Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne kabul etmeye ve uzmanlar yetiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

KIRGIZ HALKI RUS OKULUNA TEPKİLİ

Rus okulunun kurulması ve Kırgız öğrencilerin aynı okulda eğitim görmesi hususunda yerli halk isyan etti. Okulun henüz inşası gerçekleşmese de yerli halk tarafından endişeyle karşılandı. Kırgız halkı çatışmaların sık sık yaşandığı bölgede, Rus okulunun kurulmasını tehlikeli olarak görüyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarını Rus okuluna göndermek istemiyor.

KafkasHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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