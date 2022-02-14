DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukraynalı diplomat Türkler için yorumladı: Başaramazlar
Kirby: İşgal için henüz nihai karar verilmedi
İsrail’den 'eşcinsellik dönüşüm terapisi' kararı
Merkez Bankası'ndan FAST işlemi kararı
3600 ek gösterge için görüşmeler başlıyor
Nijeryalı Abdul-Wahab Türkçeyi Türk dizilerinden öğrendi
Google ve Netflix’e ‘adaletsiz abonelik’ cezası
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağının detayları belli oldu
Murat Sancak'tan maç sonu flaş açıklama: FETÖ'cü hakemleri temizleyin
Muhsin Yazıcıoğlu davasında FETÖ itirafçısının 'Tereyağından kıl çeker gibi hallettik' ifadesi
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evlenme teklifi nasıl?
Avrupa Merkez Bankası: Yüksek enflasyon sürecek
Facebook'a yüz tanımlama uygulaması nedeniyle dava açıldı
Ballı Medovik Tarifi: Ballı Medovik Nasıl Yapılır? Malzemeleri nelerdir?
ABD Kiev'deki elçiliği geçici olarak Lviv'e taşıdı

TIMETURK / DÜNYA / Kirby: İşgal için henüz nihai karar verilmedi

Kirby: İşgal için henüz nihai karar verilmedi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak henüz nihai kararın verilmediğini söyledi

43 Dakika Önce
2022-02-14 23:56:59
Kirby: İşgal için henüz nihai karar verilmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya'nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus'taki askeri varlığını artırdığını söyledi.

Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.

Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin'e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.

“Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz” 

Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine “Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz.” diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.

Kirby, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz.” dedi. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş