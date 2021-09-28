Kimliği belirsiz savaş uçakları, İranlı milislerin üssüne bomba yağdırdı

Suriye’de kimliği belirsiz uçaklar, İran’ın geçen yıl askeri varlığını genişlettiği Deyr-i Zor’da İran destekli silahlı milislerin bulunduğu bir üssü hedef aldı.

Suriye'de kimliği belirsiz uçaklar, İran'ın geçen yıl askeri varlığını genişlettiği Deyr-i Zor'da İran destekli silahlı milislerin bulunduğu bir üssü hedef aldı.

Reuters'a göre bölge sakinleri ve askeri kaynaklar, söz konusu saldırıların yaklaşık dört yıl önce DEAŞ unsurlarının sınır dışı edilmesinden bu yana, çoğu Irak'tan gelen Şii silahlı gruplar için önemli bir üs haline gelen el-Mayadin kasabasının güneyinde gerçekleştiğini belirtti.

Bölge sakinlerine göre, İran destekli silahlı grupların yüksek alarma geçtiği ve birkaç patlamanın duyulmasının ardından ambulansların şehrin çöl eteklerine doğru hızla ilerlediği görüldü.

Bölgede yaşayan Ahmed Şavi, “İranlı milisler, panik içinde yoldan geçenler ve araç sahiplerinden şehir merkezini tahliye etmelerini istedi” dedi.

Kaynaklar, silahlı milislerin Deyr-i Zor vilayetindeki artan varlıklarıyla Sünni aşiretlerin hakim olduğu kasabayı artık kontrol ettiğini söylüyor.

Daha önce İran destekli silahlı grupların ülkenin büyük bölümünde konuşlandırıldığına ilişkin haberleri reddeden Suriye resmi medyasında hava saldırılarına yer verilmedi.

İran'ın artan bölgesel etkisi ve Suriye'deki askeri varlığından endişe duyan İsrail, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu pekiştirmesinin önüne geçmek için Suriye'de yüzlerce saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in geçtiğimiz yıl silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yaptığı saldırılar, Irak'tan Suriye'ye düzenli olarak takviye gönderen İran destekli silahlı milislerin stratejik tedarik yolu üzerinde bulunan Mayadin'in güneydoğusundaki sınır kasabası Ebu Kemal'a odaklandı.

Batılı istihbarat kaynakları, İsrail'in Suriye rejimini destekleyen İran destekli milisler ve Hizbullah tarafından şüpheli silah transferleri ve konuşlanmalarına yönelik hava saldırılarını genişlettiğini söylüyor.

Kaynak: Şakul Avsat

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