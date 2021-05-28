DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

VAYPİER: Müzik Sektörünü Değerlendirdi.
Kapanma süreci 'ihtiyaçları' da frenledi
Dr. Nuket Eroğlu Tazeleyici Bakım Setleri Kimlere Uygulanır?
Piyasalarda yön arayışı hakim
İlk çeyrekte güçlü büyüme etkisi
ABD'de yapılan araştırmaya göre Kongre baskınındaki sanıkların yüzde 10'u ordu ile bağlantılı
Erdoğan'dan ‘’Taksim Camii’ paylaşımı
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: Petrol taşıyan tanker sürüklendi
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
AB'den Azerbaycan ile Ermenistan'a gerginliği düşürme çağrısı
Microsoft, Rusya merkezli internet korsanlarının saldırılarına karşı uyarıda bulundu
121 yıl hapis istenmişti... Tahliye kararına savcılık itiraz etti!
İşte dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail
'Türkiye'nin ‘baş ağrısı' dindi!..'
Rolls Royce Boat Tail özellikleri neler? Rolls Royce Boat Tail fiyatı ne kadar?

Kim: Sosyalizm karşıtlarıyla ölüm kalım mücadelesi içindeyiz

Kuzey Kore lideri Kim, 'Sosyalist karşıtı ve sosyalizm içermeyen uygulamalarla mücadele, işçi sınıfının saflığını ve bizim sosyalizm tarzımızın can damarlarını savunmak için bir ölüm kalım mücadelesidir' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.05.2021 16:15:24
Kim: Sosyalizm karşıtlarıyla ölüm kalım mücadelesi içindeyiz

Son olarak dar kot pantolon ve aslan yelesi saç modelini yasakladığı iddiasıyla gündem olan Kuzey Kore'nin medyatik lideri Kim Jong-un, ülkesinin 'sosyalizm karşıtlarıyla ölüm kalım mücadelesi içinde olduğu' uyarısını yaptı. Kuzey Kore resmi haber ajansının bildirdiğine göre, bu hafta sendikaların düzenlediği toplantıya bir mektup gönderen Kim, 'sosyalizm karşıtlığıyla ödünsüz mücadele' sözü verdi.

Kuzey Kore'nin ABD yaptırımlarının üzerine koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizle cebelleştiği dönemde yeni bir uyarıda bulunma ihtiyacı duyan Kim, "Sosyalist karşıtı ve sosyalizm içermeyen uygulamalarla mücadele, işçi sınıfının saflığını ve bizim sosyalizm tarzımızın can damarlarını savunmak için bir ölüm kalım mücadelesidir" dedi.

Toplantının katılımcılarına 'ekonomik yapılanma ve halkın bizim kendi ham maddemiz ve diğer materyallerimizle yaşamlarını devam ettirmesi için gereken her şeyi üretme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalma' çağrısı yapan Kim'in Hollywood filmleri ve NBA basketboluna ilgisine rağmen 'gençlerin kapitalist yaşam tarzına meyletmesiyle' mücadele başlattığı öne sürülmüştü.

Batı medyasına göre özellikle Güney Kore'den dünyaya yayılan K-Pop'un Kuzey Kore gençliği üzerindeki etkisinden endişelenen Kim yönetimi, anti sosyalist davranışla mücadele kapsamında gençlere saçlarını doğru düzgün kestirmeleri ve dar kot, markalı tişört-gömlek giymekten, burunlarına ya da dudaklarına piercing yaptırmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.

İddiaya göre Kuzey Kore'nin 'moda polisi' gibi hareket eden Sosyalist Yurtsever Gençlik Birliği, sosyalist olmadığı gerekçesiyle 15 saç modeli için yasak listesi oluşturdu. Listede aslan yelesi, dik ve boyalı saçlar da yer aldı.

Kuzey Kore politikasını eski başkanlar Donald Trump ile Barack Obama'nın politikalarının orta yolu olarak inşa etmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, henüz Pyonyang'ın nükleer silahlardan arındırılması çabası ve yaptırım rejiminin akıbetiyle ilgili planını açıklamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş