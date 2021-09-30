Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye yeşil ışık

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore yönetimiyle aralarındaki iletişimi sağlayan 'kırmızı hattın' yeniden oluşturulmasına yeşil ışık yaktı. Kim, ABD'den gelen diyalog sinyallerini ise 'aldatmaca' olarak niteledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore yönetimiyle aralarındaki iletişimi sağlayan "kırmızı hattın" yeniden oluşturulmasına yeşil ışık yaktı. Kim, ABD'den gelen diyalog sinyallerini ise "aldatmaca" olarak niteledi.

Son yıllarda defalarca kez oluşturulan ve yeniden kesilen "kırmızı hat", Güney ve Kuzey Kore yönetimleri arasındaki barış görüşmelerinde önemli bir aşama olarak görülüyor.

Pyongyang yönetimi, Ağustos ayında Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatını protesto ederek kırmızı hattı kesmişti.

Pyongyang'daki yıllık parlamento oturumunda konuşan Kim, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'ye yönelik "düşmanca politikalarını" değiştirmeksizin diyalog teklifinde bulunduğunu söyledi.

Devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim yaptığı konuşmada, "ABD'nin 'diplomatik ilişki' söylemi, uluslararası kamuoyunu aldatmak ve düşmanca adımlarını gizlemek için başvurduğu bir ayak oyunundan başka bir şey değil" dedi.

Öte yandan Kim, Güney Kore'ye "şartlı" da olsa zeytin dalı uzattı ve iki ülke arasındaki iletişimi sağlayan 'kırmızı hattın' yeniden oluşturulabileceğinin sinyalini verdi.

KCNA bu gelişmeyi, "[Kim Jong-un], Kuzey-Güney iletişim hatlarının Ekim başında yeniden kurulması yönündeki niyetini ifade etti. Ancak bu, Güney Kore yöneticilerinin Kore içi ilişkileri yeniden kurmaya yönelik tavırlarına bağlı olacak" cümleleriyle aktardı.

Kim'in mesajları, kız kardeşi Kim Yo-jong'un geçen hafta yaptığı açıklamalarla paralellik taşıyor.

Kim Yo-jong,"düşmanca politikalarına son verdiği takdirde" Güney Kore ile yeniden müzakere yapabileceklerini söylemiş, Güney Kore'den gelen müzakerelere başlama tekliflerine olumlu yaklaşmıştı.

Kim Yo-jong, "İki taraflı oynamaktan, mantıksız önyargılardan, kötü alışkanlıklardan ve düşmanca tutumdan vazgeçilmesi gerekiyor. Sadece, bu ön koşullar yerine getirildiğinde yüz yüze masaya oturmak ve savaşın sona erdiğini ilan etmek mümkün olacaktır" demişti.

Kore Yarımadası'nı ikiye bölen savaş 1953 yılında bir ateşkes anlaşması ile sona ermiş ama Güney Kore ve Kuzey Kore arasıda bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

Teknik olarak bu yüzden hala savaş halinde sayılan iki ülke arasındaki ilişkiler zaman zaman gerginleşiyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.