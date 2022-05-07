Kim Jong-un’dan ''dar pantolon'' yasağı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede dar kesim pantolon giyilmesini yasakladı.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; Kim Jong-Un, ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasakladı.

Kim Jong-Un'un ülkedeki genç yetişkinlerin Batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.

Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.

Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor. Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor. .