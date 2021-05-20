Kim Jong-un’dan Çin'i kızdıracak yasaklama

Kuzey Kore’de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve koronavirüse karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

Kuzey Kore'de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

Asia News'in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin'de üretilen ilaçların ve Kovid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.

Üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.

Kuzey Koreli yetkililer, ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını iddia ederken söz konusu iddianın doğruluğu uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından sorgulanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.