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Kim Jong-un’dan Çin'i kızdıracak yasaklama

Kuzey Kore’de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve koronavirüse karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

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20.05.2021 14:13:23
Kim Jong-un’dan Çin'i kızdıracak yasaklama

Kuzey Kore'de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

Asia News'in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin'de üretilen ilaçların ve Kovid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.

Üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.

Kuzey Koreli yetkililer, ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını iddia ederken söz konusu iddianın doğruluğu uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından sorgulanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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