Kim Jong Un’dan açlık çeken halkına ilginç talimat

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, açlık çeken halkına 2025 yılına kadar daha az yemelerini emretti.

Kuzey Kore Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2025'te Çin sınırını yeniden açana kadar vatandaşlarını daha az yemek yemeleri konusunda uyardı.

Kuzey Koreli yetkililer de, gıda kıtlığı çekilen ülkede vatandaşlara kemerlerini en az üç yıl daha sıkmalarını söyledi.

Kemer sıkma talimatından rahatsız olan Kuzey Kore halkı, kıtlığın, bırakın birkaç yılı, kışı bile geçirmeyi zorlaştıracağından şikâyet ettiler.

Kuzey Kore, koronavirüsün yayılmasına karşı bir önlem olarak Ocak 2020'de Çin ile sınırını kapattı.

Ancak bu önlemin ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi oldu; talep arzı geride bırakırken günlük malların fiyatları yükseldi.

İsmini vermek istemeyen Çin sınırındaki bir Sinuiju şehri sakini, insanların 2025'ten önce Çin sınırını yeniden açma şansının zayıf olduğu konusunda uyarıldığını belirterek, “Gıda durumu zaten açıkça acil bir durum ve insanlar kıtlıkla karşı karşıya. Yetkililer onlara 2025'e kadar daha az tasarruf etmelerini ve daha az tüketmelerini söyledi. Kim Jong un yönetiminden korkan halk, büyük bir umutsuzluk hissetmekten başka bir şey yapamaz" dedi.

Bir mahalle sakini ise, "2025'e kadar zorluklara dayanmamızı söylemek, bize açlıktan ölmemizi söylemek gibi bir şey" dedi.

Kuzey Kore hükümeti, kendilerine uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tuttu.

Geçen yıl, Kuzey Kore hayati mahsullere zarar veren ve yüzlerce aileyi evsiz bırakan şiddetli sel yaşadı. Bu yıl mahsuller de kuraklık ve ardından gelen sel nedeniyle zarar gördü.

Güney Hamgyong eyaletinde sağanak yüzlerce dönümlük tarım arazisini yok etti ve birçok köprüyü yıktı.

Kuzey Kore'deki yaz yağmurları, yoksul ülkedeki yetersiz drenaj, ormansızlaşma ve harap altyapı nedeniyle genellikle tarım ve diğer sektörlere ciddi zararlar veriyor.

Kuzey Kore dağlık bir ülke. Tarım için uygun arazi kıt ve çiftçilerinin çoğunun traktör, biçerdöver ve harman makinesi gibi aletlere erişimi yok.

BM Gıda ve Tarım Örgütü ise, Kuzey Kore'nin bu yıl yaklaşık 860.000 ton gıda açığı olacağını söyledi.

Sonuç olarak, Kuzey Kore'nin nüfusun yaklaşık üçte birini beslemek için dış ithalata ve yardıma bağımlı olduğuna inanılıyor.

2017 BM raporu, Kuzey Kore nüfusun beşte ikisinin yetersiz beslendiği sonucuna vardı; bu, sağlıklı bir kiloyu korumak için günlük ihtiyaç duyulan kalori sayısına erişimleri olmadığı anlamına geliyor.

Kuzey Koreli çocukların üçte birinin büyüme geriliği olduğu, hayatlarının ilk yıllarında yeterince kalori almadıkları söyleniyor.

Kaynak: rfa-org.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.