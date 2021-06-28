Kim'in son görüntüsü Kuzey Korelileri üzdü

Kuzey Kore resmi devlet televizyonunu, bazı Kuzey Koreli vatandaşların Devlet Başkanı Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsü nedeniyle üzüntü duyduklarını belirten görüşlerine yer verdi.

Kuzey Kore resmi devlet televizyonunu, bazı Kuzey Koreli vatandaşların Devlet Başkanı Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsü nedeniyle üzüntü duyduklarını belirten görüşlerine yer verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaşadığı kilo kaybının açıkça görüldüğü devlet medyasındaki görüntülerinin, ülkede gıda kıtlığı dolayısıyla “hepimiz ortak fedakarlık gösteriyoruz” mesajı vermek için bilinçli bir şekilde dağıtıldığı iddia ediliyor.

Daha önce aşırı şişman olan Kim'in, yaşadığı kilo kaybının gerçekten zayıflama isteğinden mi, yoksa hastalıktan mı kaynaklandığı konusu üzerinde uzun süredir spekülasyon yapılıyor.

Ülke halkının kilo kaybı yaşayan liderlerinin sağlığı hakkında endişelendiği ileri sürülürken, batılı yorumcular, Kim'in sağlığından nadiren söz edilmesinin, hem spekülasyonları önlemeye hem de salgın yüzünden ortaya çıkan gıda kıtlığı dolayısıyla halka “hepimiz fedakarlık yapmalıyız, birlikte kemerleri sıkmalıyız” mesajı vermek için yapıldığı görüşünü dile getiriyor.

ABD'de Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan “38 North Project” adlı kuruluşun direktörü Jenny Town, son görüntülerin, aşırı kilo kaybını vurguladığını belirterek, “Onu bu kadar uygun olmayan kıyafetlerle göstermeleri biraz garip.” diyerek, bunun propaganda amaçlı olduğunu ima etti.

Kuzey Kore Risk Grubu Direktörü Chad O'Carroll, yine bu görüntülerin Covid-19 salgını sırasında alınan sert önlemler çerçevesinde bilinçli olarak propaganda amacıyla dağıtıldığını söyledi. Chad O'Carroll, salgın dolayısıyla gıda sıkıntısı çeken halka, “hepimiz fedakarlık yapıyoruz” mesajını göndermek için bu görüntülerin verildiğini savundu.

Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde görevli Kuzey Kore uzmanı Christopher Green, ülke çok zor günler geçirirken, Kim'in ne kadar fazla çalıştığı ve yıprandığını göstermek amacıyla bu görüntülerin dağıtılmış olabileceğini söyledi.

Kim'in zayıfladığını görenlerin üzüntü içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etmişti.

Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi şu ana kadar paylaşılmadı.

Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.

Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında, geçen yıl "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan 2020'de kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan 2020'de Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

İddiaların ardından Kim Jong-un'un, Mayıs 2020 başında, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Euronews



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