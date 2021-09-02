Kim'in son fotoğrafı şaşırttı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang’daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda “her zamankinden daha zayıf” göründü.Şişmanlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kim’in zayıflamak için mide kelepçesi taktırdığı iddiaları var.

Verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) son fotoğrafı şaşırttı. Başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda Kim Jong-Un “her zamankinden daha zayıf” göründü.

Beyaz bir gömlek giyen Kim'in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıktığı dikkat çekti.

Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim'in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor.

Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim'in 44 kilo verdiği düşünülürken, Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığıysa bilinmiyor.

KELEPÇE Mİ TAKTIRDI?

Daha önce şişmanlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kim'in zayıflamak için mide kelepçesi taktırdığı iddiaları var.

Uzmanlarsa Kim'in zayıflamasının, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını ve kötü hasat nedeniyle ekonomik kriz içindeyken halktan sempati toplamaya yönelik bir girişim olduğuna inanıyor.

Dünyanın en “kapalı” toplumu olan Kuzey Kore'de liderin kilosu hakkında dedikodu yapılması yasaklandı. Ancak Kim'in sağlığı ve ani ölümü istikrar sorununa neden olacağından kamuoyunca yakından izleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.