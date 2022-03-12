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Kılıçdaroğlu, The Economist'e haber oldu

Ünlü İngiliz ekonomi dergisi The Economist, bu haftaki sayısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yer verdi.

3 Saat Önce
2022-03-12 11:47:21
Kılıçdaroğlu, The Economist'e haber oldu

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel rakibiyle tanışın" başlıklı makalede Kılıçdaroğlu, "uzlaşmanın adayı" olarak nitelendirildi.

The Economist, aralarında CHP de bulunan 6 muhalefet partisinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisine ilişkin uzlaşma metnini imzaladığına dikkat çekti. Makalede bu partilerin henüz bir ortak aday açıklamadığı; ancak tüm okların cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağına işaret ettiği belirtildi.

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The Economist ekibi, Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Erdoğan'a denetimsiz güç verdiğini; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in de parlamentoya ve demokratik kurumlara daha fazla güç vermeyi hedeflediğini yazdı.

"Türkiye'nin ana muhalefet lideri hayatının en büyük restleşmesine hazırlanıyor" denilen makalede, ekonominin durumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve "AK Parti'nin hiç olmadığı kadar zayıf görüldüğü" değerlendirmesinde bulunuldu. .

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