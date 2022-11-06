Kılıçdaroğlu’nun Amberin Zaman’la görüşmesi tartışma yarattı! Tanju Özcan’dan tepki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK ve FETÖ’den övgü dolu sözlerle bahseden Amberin Zaman’ı ziyaret etmesi tepkilere neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'deki temasları yeni bir tartışmaya konu oldu. Londra'daki ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ve uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman ile bir araya geldi.

Zaman, bu görüşmenin fotoğrafını "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmeye tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Sn.Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere'de ne görüşür niye görüşür?' dedi.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük yaptığı sosyal medya paylaşımında "Sn.Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere'de ne görüşür niye görüşür? Bunu bikaç gün önce terör örgütü siyasi tetikçileriyle görüşen AKP sormadan ben sorayım. Gerçekten bu tiplerle görüşerek, başörtüsü tartışması açarak nereye varmak istiyoruz. Bir anlasam" dedi.