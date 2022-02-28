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TIMETURK / DÜNYA / Kiev, Rus kuşatmasına direniyor

Kiev, Rus kuşatmasına direniyor

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.

4 Saat Önce
2022-02-28 07:58:56
Kiev, Rus kuşatmasına direniyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya'da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Rusların İrpin şehrini alma girişiminin başarısız kaldığına dikkat çekilerek “Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev'de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, 3-15 kişilik Ukrayna üniforması giymiş Rus sabotaj gruplarıyla da sistematik mücadele yürütüldüğü aktarıldı.

Gostomel askeri üssü yakınında bulunan İrpin şehri, başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağının Hostomel'deki Antonov Havalimanına düzenlenen Rusya'nın saldırılarında imha olduğu bildirildi. Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak planlanan, 2000 yılında bu yana kargo hizmetlerinde kullanılan An-225 kargo uçağı daha önce görüntülenmişti. .

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