Kiev'in kontrolü tamamen Ukrayna ordusunda

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtildi.

Kiev'in tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinin kontrolü altında bulunduğu kaydedilen açıklamada, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatılmıştı.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı süresince sokakta tespit edilecek tüm kişilerin düşman keşif ve sabotaj gruplarının üyesi kabul edileceği belirtilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Kiev bölgesindeki Vasilkiv'de petrol tank çiftliğinin isabet aldığı bildirilmişti.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus birliklerinin ülkenin 2. büyük sanayi kenti olan Harkiv'e girdiklerini açıkladı.