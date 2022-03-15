Kiev'i savunan komutanlar şehirdeki son durumu anlattı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunmasından sorumlu iki general Rus topçusunu şehirden uzak tutmak için büyük çaba harcadıklarını belirtti. Komutanlar, Kiev'in arazi yapısının kendilerine avantaj sağladığını söylüyor.

Pazartesi günü dokuz katlı bir apartmanı vuran Rus füzesi, en az bir kişinin ölümüne yol açarken, yaşanmaz hale gelen binada onlarca kişi evsiz kaldı.

Apartman sakinlerinin çoğunun sığınakta olması daha büyük bir faciayı önledi. Fakat Kiev'in merkezi ve dış mahallelerinin birçoğu henüz saldırıya hedef olmadı.

Kiev sakinlerinin yaklaşık yarısının ülke dışına ya da Ukrayna'nın batısına kaçtığı düşünülüyor. Kalanlar ise saldırı tehlikesi altında yaşıyor.

Nehirler ve turbalıklar

Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.

Orgeneral Krişenko, "Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj" diye konuştu:

"Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekâta uygun değil."

Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.

Kiev bir sanayi şehri ve Ukraynalı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi.

Orgeneral Sergiy Kniazev ve Andriy Krişenko, askeri üsteki interaktif ekran önünde, Rus birliklerinin iki ana koldan ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlatıyor.

Bunlardan biri Kiev'in doğusunda, diğeri de Rus ordusunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğundaki zırhlı konvoyunun yer aldığı kuzeybatı hattında bulunuyor.

Ukraynalı komutanlar, konvoya saldırarak dağılmasını sağladıklarını ve artık bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

Stratejik köprüler yıkılıyor

Orgeneral Kniazev, Rus ordusunun başkente en yakın olduğu mevzinin 20 km uzaklıkta, Irpin Nehri'nın karşı yakasında yer aldığını belirtti.

Ukrayna'nın iyi silahlanmış ve organize olmuş birlikleri, stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurarak önlem alıyor.

Binlerce sivil, bu köprülerden birinin yıkıntıları üzerinden geçtiğimiz günlerde Irpin kentinden kaçtı.

Orgeneral Kniazev, "Ruslar peşlerinden gitmeyi başaramadı. Buralar sulak ve bataklık bir alan. Geçemiyorlar" dedi.

BBCTürkçe .