Kiev'e ulaşamayan 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu hakkında ilginç iddia

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen 64 km'lik Rus askeri konvoyunun kente yaklaşamaması ve her türlü saldırıya açık halde olan asfalt yolu tercih etmesinin nedeni ortaya çıktı.

Dünya, Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev günlerdir, günlerdir 64 kilometrelik Rus konvoyu için hazırlanıyordu. ABD istihbaratı, hem Ukrayna hükümeti hem de İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan iddiaları destekleyerek konvoyun hala Kiev'den biraz uzakta beklediğini öne sürmüştü. Askeri konvoyun bir şerit halinde, her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise belli oldu.

ASFALT YOLDA İLERLEMESİNİN NEDENİ "RASPUTİTSA" Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 64 km'lik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.