Kiev'e ulaşamayan 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu hakkında ilginç iddia
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen 64 km'lik Rus askeri konvoyunun kente yaklaşamaması ve her türlü saldırıya açık halde olan asfalt yolu tercih etmesinin nedeni ortaya çıktı.
2022-03-04 16:34:40
Dünya, Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev günlerdir, günlerdir 64 kilometrelik Rus konvoyu için hazırlanıyordu. ABD istihbaratı, hem Ukrayna hükümeti hem de İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan iddiaları destekleyerek konvoyun hala Kiev'den biraz uzakta beklediğini öne sürmüştü. Askeri konvoyun bir şerit halinde, her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise belli oldu.
Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 64 km'lik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.
İSTİHBARAT RAPORUNA YANSIDI
İngiliz Savunma Bakanlığı'nın dün yayınlanan istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev'e ilerleyen 64 km'lik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi.
ARAÇLARI TERK EDİP KAÇTILAR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya'nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte. Terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor.
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