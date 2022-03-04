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TIMETURK / DÜNYA / Kiev'e ulaşamayan 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu hakkında ilginç iddia

Kiev'e ulaşamayan 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu hakkında ilginç iddia

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen 64 km'lik Rus askeri konvoyunun kente yaklaşamaması ve her türlü saldırıya açık halde olan asfalt yolu tercih etmesinin nedeni ortaya çıktı.

37 Dakika Önce
2022-03-04 16:34:40
Kiev'e ulaşamayan 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu hakkında ilginç iddia

Dünya, Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev günlerdir, günlerdir 64 kilometrelik Rus konvoyu için hazırlanıyordu. ABD istihbaratı, hem Ukrayna hükümeti hem de İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan iddiaları destekleyerek konvoyun hala Kiev'den biraz uzakta beklediğini öne sürmüştü. Askeri konvoyun bir şerit halinde, her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise belli oldu.

64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı - Sayfa 1
ASFALT YOLDA İLERLEMESİNİN NEDENİ "RASPUTİTSA"

Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 64 km'lik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.

64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı - Sayfa 3

İSTİHBARAT RAPORUNA YANSIDI

İngiliz Savunma Bakanlığı'nın dün yayınlanan istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev'e ilerleyen 64 km'lik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi.

64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı - Sayfa 4

ARAÇLARI TERK EDİP KAÇTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya'nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte. Terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor.

64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı - Sayfa 5
64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı - Sayfa 6
64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı - Sayfa 7
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