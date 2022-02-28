Kiev'de yeniden siren sesleri!

Kiev'de siren sesleri yeniden yükselmeye başladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de birkaç saatlik sessizliğin ardından siren sesleri yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı için siren sesleri yeniden yükselmeye başladı. Vatandaşların en yakın sığınağa gitmeleri istendi.

Ukrayna'da son durum

Dün yapılan müzakere çağrılarının sonuca ulaşmamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yapılan saldırının tüm birliklerce devam edeceğini duyurdu. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı.

Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi. .