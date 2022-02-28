DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı
ASELSAN teknolojisi derin denizlere iniyor
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Kiev'de yeniden siren sesleri!
Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak
Ukrayna'dan Rusya aleyhine 'soykırım' davası
Rus haber ajansı Sputnik'ten AB’ye: ‘Tüm interneti yasaklayın’
Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilecek
İki kargo şirketinden Rusya açıklaması!
bp’den Rus ekonomisine ‘hisse’ darbesi
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu
BM, Ukrayna için toplanacak
5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu | Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti
Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter?

TIMETURK / DÜNYA / Kiev'de yeniden siren sesleri!

Kiev'de yeniden siren sesleri!

Kiev'de siren sesleri yeniden yükselmeye başladı

44 Dakika Önce
2022-02-28 01:01:04
Kiev'de yeniden siren sesleri!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de birkaç saatlik sessizliğin ardından siren sesleri yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı için siren sesleri yeniden yükselmeye başladı. Vatandaşların en yakın sığınağa gitmeleri istendi.

Ukrayna'da son durum

Dün yapılan müzakere çağrılarının sonuca ulaşmamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yapılan saldırının tüm birliklerce devam edeceğini duyurdu. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı.

Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş