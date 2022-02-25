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TIMETURK / DÜNYA / Kiev'de yeniden patlama sesleri!

Kiev'de yeniden patlama sesleri!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.

3 Saat Önce
2022-02-25 21:02:57
Kiev'de yeniden patlama sesleri!

Kiev'de yerel saatle 20.45'ten sonra patlama sesleri duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, şehirdeki 6 nolu termik santrali civarında 3-5 dakika aralığında 5 patlamanın gerçekleştiğini ifade etti.

Kiev'de 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.

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Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu.

Ayrıca Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirmişti. .

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