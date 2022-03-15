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TIMETURK / DÜNYA / Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

1 Saat Önce
2022-03-15 19:13:06
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus güçlerinin son iki günde saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan itibaren 36 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve perşembe 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

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Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından akşam 20.00 ile sabah 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

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Rus güçlerinin son iki günde Kiev'e düzenlediği saldırıların artmasının ardından gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

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Rus güçleri, dün ve bugün Kiev'de sivillere ait bazı yerleşimleri hedef almış, saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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