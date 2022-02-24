Kiev'de siren sesleri duyuluyor, halk başkenti terk ediyor

Rusya'nın operasyon başlatıldığı haberini açıklamasından sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlattığını duyurmasından sonra başkent Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı.

Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.

Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurmuştu.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında yükselen patlama seslerinin ve jet uçuşlarının, Kramatorsk şehrinden duyulduğu belirtildi. Vatandaşlar ATM önlerinde kuyruk oluşturdu. .