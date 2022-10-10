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Kiev’de patlamalar sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Ölülerimiz var

Sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ayrı ayrı yerlerde patlamalar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den patlama sonrasında ilk açıklama geldi. İşte detaylar…

6 Saat Önce
2022-10-10 10:02:16
Kiev’de patlamalar sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Ölülerimiz var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'nin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde büyük patlamalar meydana geldi. Devlet Başkanı Zelenski'den ilk açıklama geldi.

“Yeryüzünden silmeye çalışıyorlar”

Zelenski yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın.”

Bakanlıktan açıklama

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama "İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı." denildi.

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