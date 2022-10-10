Kiev’de patlamalar sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Ölülerimiz var

Sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ayrı ayrı yerlerde patlamalar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den patlama sonrasında ilk açıklama geldi. İşte detaylar…

Ukrayna'nın başkenti Kiev'nin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde büyük patlamalar meydana geldi. Devlet Başkanı Zelenski'den ilk açıklama geldi.

“Yeryüzünden silmeye çalışıyorlar”

Zelenski yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın.”

Bakanlıktan açıklama

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama "İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı." denildi.