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Kiev'de 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rakamları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler artırılacak.

2 Saat Önce
2021-10-28 17:58:24
Kiev'de 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını ifade etti.

Buna göre, 1 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.

Ülkede son 24 saatte 1451'i başkentte olmak üzere 26 bin 71 ile en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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