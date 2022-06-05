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Kiev bombalanıyor!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehre Rus güçlerince füze saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

16 Dakika Önce
2022-06-05 10:19:59
Kiev bombalanıyor!

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dniprovsko ve Darnitsky semtlerinde bulunan altyapıların Rus güçlerce bombalandığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı, "Altyapı tesislerine yönelik füze saldırıları nedeniyle henüz can kaybı yok. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenlenen noktaların girişleri Ukrayna güvenlik güçlerince kapatıldı. .

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