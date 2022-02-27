Kiev: '72 saat direniş, dünya inanmadı; başkentte Rus birliği yok'

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, 'Kiev kendini savunmaya devam ediyor, başkentin içerisinde Rus birliği yok' dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 1'i çocuk 9 sivilin de hayatını kaybettiği ya da kaybolduğunu açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı.

Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi.

Çatışma anları kameralara yansıdı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı için siren sesleri yeniden yükselmeye başladı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı. Çatışma anları TRT Haber'in canlı yayınına yansıdı.

Şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak geceyi geçirdi.

Bir süre duran patlamalar, yerel saatle 09.50'de yeniden başladı. Öncesinde ise tüm kentte sirenler çaldı.

Çatışmaların ağırlıklı olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha'da gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, bir Rus zırhlı aracının ateş açtığı ve birkaç Rus birliğinin de Bucha'nın sokaklarında hareket ettiği görüldü.

"72 saat direniş, dünya inanmadı"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "72 saat direniş. Dünya inanmadı. Dünya şüphe duydu. Ama biz sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünyaya Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, "Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı." ifadesini kullandı. .