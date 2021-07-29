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Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 6 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.

57 Dakika Önce
2021-07-29 18:59:41
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 6 ay daha uzatıldı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem Başkanı Fransa'nın Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Konseyin bu sabah 2 dakika süren toplantısından sonra yaptığı açıklamada, UNFICYP'in görev süresinin oy birliği ile 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

UNFICYP'de 796'sı asker ve 65'i polis olmak üzere toplam 861 personel görev yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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