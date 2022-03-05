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TIMETURK / DÜNYA / Kıbrıs Rum yönetimi, 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermedi

Kıbrıs Rum yönetimi, 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermedi

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY), Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları yüzünden ikmal için gelen 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermediği belirtildi.

3 Saat Önce
2022-03-05 13:15:17
Kıbrıs Rum yönetimi, 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermedi

Rum basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Rum kesiminin, Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle 5 Rus savaş gemisinin Limasol'a demirlemesine, sözlü bir notayla izin vermediği kaydedildi.

Haberde, Rus savaş gemilerinin, Rusya ile GKRY arasındaki iş birliği anlaşması ve Rum makamlarının kolaylıklar sağlaması çerçevesinde, Limasol Limanı'na planlı bir ziyareti olduğu ifade edildi.

Fırkateynler ve destek gemilerinin, ikmal amacıyla Limasol'a geleceği fakat Rum Dışişleri Bakanlığının sözlü bir notayla gemilerin demirlemesine izin vermediği belirtildi.

Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan yaptırım kararlarının ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. .

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