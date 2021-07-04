DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

28 kilometrelik yola 28 kavşak, 17 tünel, 24 köprü
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti
Karadeniz'in çalışkan kadınları zorlu bal mesaisinde
28 yıldır dinmeyen acı: Başbağlar Katliamı
Libya'daki siyasi ve askeri kurumlardan Hafter'e tavır
Haziran'da en çok satılan otomotiv markaları
Sosyal medyada popüler olmanın en kısa yolu!
THY'den, Amsterdam'a yeni seferler
Biden siber saldırı konusunda o ülkeyi suçlamaktan çekindi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular
Gençleri hedef alan 5 dolandırıcılık yöntemi
Teknoloji baronlarına nefret büyüyor
Ayva reçeli tarifi ve püf noktaları
Tacikistan'da Kovid-19 aşısı zorunlu oldu

Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.07.2021 12:09:24
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini kaydetti.

yan1

Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan'dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen bir çiftçinin dört Mısırlı işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaydetti.

Yangının çıkmasında payı olduğu iddia edilen 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheli, Limasol'da mahkemeye çıkarıldı ve 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi.

Kundakçılık olarak görülen olayla ilgili soruşturma ekibi kuruldu.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.

Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH