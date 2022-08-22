Kıbrıs açıklarında doğalgaz bulundu

Fransız ve İtalyan enerji tekelleri Total Energies ve ENI, Kıbrıs açıklarında doğalgaz bulunduğunu açıkladı.

Total Energies ve ENI, Kıbrıs açıklarında "6. Blok" olarak adlandırılan ihtilaflı alandaki "Cronos-1" doğalgaz keşfedildiğini duyurdular

Total Energies'ten yapılan açıklamada, “Cronos-1'deki bu başarılı keşif, Avrupa'ya ek gaz tedarik kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere enerji güvenliğine katkıda bulunmak için düşük teknik maliyetli ve düşük karbon emisyonlu kaynakları keşfetmeye odaklanan arama stratejimizin bir başka örneği” denildi.

İki şirketin, havzadaki doğalgazın yüzde 50'sinin sahibi olduğu bildirildi.

İhtilaflı alan, aynı zamanda Türkiye'nin kıta sahanlığının bir bölümüyle kesişiyor.

Şirketler, mayıs ayından bu yana bölgede sondaj çalışmaları yürütüyordu. Türkiye de 2019 yılında aynı bölgede sondaj çalışmalarında bulunmuştu.