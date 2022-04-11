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TIMETURK / DÜNYA / 'KGB, Jirinovski'yi Türk ajanı olarak görürdü, güvenmezdi'

'KGB, Jirinovski'yi Türk ajanı olarak görürdü, güvenmezdi'

Koronavirüs nedeniyle geçen hafta hayatını kaybeden Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski’nin PR danışmanı olarak bilinen, ünlü müzisyen ve yazar Sergey Jarikov, 'KGB Jirinovski'yi Türk ajanı olarak görürdü, güvenmezdi' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-11 10:13:09
'KGB, Jirinovski'yi Türk ajanı olarak görürdü, güvenmezdi'

Koronavirüs nedeniyle geçen hafta hayatını kaybeden Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'nin, Türkiye'de bulunduğu yıllara ilişkin bir ayrıntı Rus medyasına yansıdı.

Jirinovski'nin PR danışmanı olarak bilinen, ünlü müzisyen ve yazar Sergey Jarikov, Business-Gazeta.ru ile söyleşisinde o döneme dair bir ayrıntıya dikkati çekti.

Jirinovski'nin siyasi kariyerinin ilk yıllarını anlatan Jarikov, Türkolog olan ünlü siyasetçinin Tatarlar tarafından desteklendiğini, bunun nedeninin, bir dönem Türkiye'de İskenderun'da staj yapmasıyla ilgisi olabileceğini söyledi.

KGB'nin Türkçe konuşan Jirinovski'yi o yıllarda “Türk ajanı” olarak gördüğünü kaydeden Jarikov, Rus gizli servisinin bu nedenle Jirinovski'ye çok fazla güvenmediğini belirtti.

Türkolog olan Jirinovski, 1969-1970 yıllarında İskenderun'da tercüman olarak staj yapmıştı.

Kaynak: Turkrus.com .

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