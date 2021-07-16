DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD’li FETÖ uzmanı avukat: ABD’de hala güçlüler
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Osmaniye'de feci kaza; sürücü ile birlikte onlarca kurbanlık öldü
'İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok'
Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Arka sokaklar sezon finali tek parça izle
ANALİZ: Çin, Afganistan'da ilerliyor
Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı
ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor
Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
ÖSYM, YKS kontenjan kılavuzunu yayımladı
Lavrov: ABD misyonu Afganistan'da başarısız oldu
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Rize’de selin izleri siliniyor
FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

TIMETURK / DÜNYA / Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı

Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı

Hindistan’daki Cammu Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve develerin' kurban olarak kesilmesine yasak getirildi.

1 Saat Önce
2021-07-16 16:53:31
Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Keşmir Hayvancılık Dairesi, Kurban Bayramı'nda "inek, buzağı ve deve" gibi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin ve taşınmasının yasaklandığını duyurdu.

Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Yasası'na atıfta bulunulan emirin, Hindistan Hayvancılık Bakanlığının talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Söz konusu emirin uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunulurken, denetimlerin artırılması gerektiği kaydedildi.

Para ve hapis cezasının yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor

Keşmir'de inek kesimi yasağına rağmen sığır eti, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde yaygın olarak bulunuyordu.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Keşmir'de halk, Kurban Bayramı'nda koyun ve keçi keserek ibadetlerini icra etmesine karşın bölgeye bağlı bazı yerleşim yerlerinde inek gibi büyükbaş hayvanlar da kurban ediliyordu.

Sığır kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı gözlemlenirken, 31 Temmuz 2020'de kurban eti taşıyan bir Müslüman, Hintliler tarafından linç edilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH