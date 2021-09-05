DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gine'de askeri darbe girişimi
Engel Tanımayan Hırvat Seyyah, Tekerlekli Sandalyesiyle Dünyayı Geziyor
CHP heyeti Erbil'de Barzani ile görüştü
Husiler, Suudi Arabistan'a 10 İHA ve 6 balistik füzeyle saldırdı
Kerkük’te IŞİD saldırısı: 13 polis ölü
MSB: Yılın başından itibaren bin 865 terörist etkisiz hale getirildi
Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor
Giyilebilir esnek batarya, terden güç üretiyor
Kırklareli'de çevre katliamı
Çorum FK yeni stadında ilk kez seyircili maça çıkıyor!
Turkcell Granfondo İzmir Bugün Başladı
CHP’den Erbil’e dikkat çeken ziyaret
JPMorgan Analistleri: Kripto para piyasalarındaki yükseliş gerçekçi değil
Adana namaz vakitleri
Ağustos ayında en çok satılan otomotiv markaları

TIMETURK / DÜNYA / Kerkük’te IŞİD saldırısı: 13 polis ölü

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 13 polis ölü

Irak’ın kuzeyinde, Kerkük kenti yakınlarındaki bir polis kontrol noktasına IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 13 Iraklı polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 Saat Önce
2021-09-05 13:41:20
Kerkük’te IŞİD saldırısı: 13 polis ölü

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük kenti yakınlarında bulunan bir kontrol noktasına IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 13 polis hayatını kaybetti.

Üst düzey Iraklı bir subayın AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre Iraklı polislerin görev yaptığı, Kerkük'ün güneyinde yer alan kontrol noktasına gece saatlerinde büyük bir saldırıda bulunuldu. Saatlerce süren saldırı ve yaşanan karşılıklı çatışmada en 13 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Faal IŞİD hücreleri

Suriye'de yaşanan iç savaş ve Irak'taki güçsüz devlet yapısının da etkisi ile 2014 yılında, bu iki ülkede geniş bir alana egemen olan ve bir "Halifelik" kurduğunu ilan eden IŞİD, 2019'a gelindiğinde sahip olduğu tüm topraklardan püskürtülmüş ve askeri anlamda büyük oranda yenilgiye uğratılmıştı. Ancak söz konusu örgüte ait hücrelerin hala farklı ülkelerde faal olduğu belirtiliyor. Irak'ın kuzeyinde de bu gruplar zaman zaman Iraklı güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenliyor.

IŞİD'in Afganistan'daki kolu da geçen hafta Kabil Havalimanı'nda bir intihar saldırısı düzenlemiş ve yaşanan olayda, aralarında 13 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinin de olduğu onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Irak'ta görev yapan askerlerinin büyük bir bölümü bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde ülkesine dönmüş, Trump'ın Halefi, mevcut Başkan Joe Biden da daha önce, halihazırda Irak'ta kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin sene sonuna dek ABD'ye döneceğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş