DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kalça displazisi tedavisi nasıl yapılmalı?
5G krizi ABD’ye uçuşları iptal ettirdi
Kalıcı bir şekilde kilo verebilmek için...
AB, ABD, NATO ve AGİT, Ukrayna sınırındaki Rus yığınağını görüştü
Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi kabul edildi
Başına pankartın bağlı olduğu taş düşen kadın öldü
Evde biberiye nasıl yetiştirilir?
Kerkük: Iraklı siyasetçinin bürosuna bombalı saldırı
TFF'den 'yasa dışı maç yayınları' toplantısı
Fenerbahçe-Altay maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe puanını kaça çıkardı? Fenerbahçe kaçıncı?
Trabzonspor- Giresunspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Acun Ilıcalı İngiliz Hull City takımını satın aldı
Kabine toplantısı yapıldı mı? Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir
Bitcoin kaç TL 19 Ocak? Bitcoin kaç dolar oldu 2022 canlı kripto para piyasası

TIMETURK / DÜNYA / Kerkük: Iraklı siyasetçinin bürosuna bombalı saldırı

Kerkük: Iraklı siyasetçinin bürosuna bombalı saldırı

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, el bombası atılan büroda maddi hasar oluştu.

2 Saat Önce
2022-01-19 23:37:37
Kerkük: Iraklı siyasetçinin bürosuna bombalı saldırı

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş