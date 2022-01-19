Kerkük: Iraklı siyasetçinin bürosuna bombalı saldırı

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, el bombası atılan büroda maddi hasar oluştu.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. AA .