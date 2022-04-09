Kenya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
2022-04-09 14:48:39
Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı. .
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