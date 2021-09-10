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TIMETURK / DÜNYA / Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek

Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek

Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya'da çarşı ve pazarlara akın eden halk yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı.

1 Saat Önce
2021-09-10 19:26:26
Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek

Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı.

Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor.

Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.

Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor.

Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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