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Kendi ülkelerini kurmak için ada satın aldılar

Dünya'daki 'mikro ülkelere' bir yenisi daha eklendi. Let's Buy an Island girişimi, satın aldığı küçük adada Islandia Prensliği'nin kurduğunu duyurdu. Bu mikro ülkenin kendi marşı, bayrağı ve hatta hükümeti bile var...

1 Saat Önce
2022-03-19 13:04:59
Kendi ülkelerini kurmak için ada satın aldılar

Marshall Mayer, 2018'de bir ada satın almak için bağış toplamak üzere yola çıkan iddialı bir proje olan Let's Buy an Island'ın kurucu ortağı. Aralık 2019'da, Belize kıyılarındaki 1,2 dönümlük ıssız bir ada olan Coffee Caye'nin satın alınmasını sağlayan 250.000 doları toplamayı başardı.

Yatırımcılar sadece mülkün bir hissesini satın almıyorlardı. Ayrıca alışılmadık bir ulus inşa etme projesine de yatırım yapıyorlardı. Çünkü Coffee Caye adası, aynı zamanda kendi ulusal bayrağı, marşı ve hükümetiyle tamamlanan, "Islandia Prensliği" olarak adlandırılan yeni bir "mikro ülkeye" de ev sahipliği yapmaya başladı. Ve tahmin edilebileceği gibi, uluslararası toplum tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmıyor.

2022'nin başlarından beri Islandia Prensliği, yatırımcı grubu ve meraklı turistlerin durak noktalarından biri haline geliyor. Belize City'den 15 dakikalık bir tekne yolculuğunun ardından Mayer, CNN'e "yatırım yaptığınız ve sahip olduğunuz bir adaya adım atma hissi harika bir duygu" dedi.

CNN
Coffee Caye'nin bir ucundan diğer ucuna yürümek sadece birkaç dakika sürüyor, ancak Mayer, adanın ilk yürüyüş turunda 13 kişilik bir gruba eşlik edecek. Coffee Caye, uzun, ince ve kahve çekirdeği gibi belli belirsiz bir şekle sahip. Adanın, sığ bir koya inen küçük bir kumsala bakan tarafı, gece için kamp alanı olarak tanımlanıyor. Coffee Caye'nin diğer yarısı bodur ve mangrovlarla çevrili.
Mayer ve diğer birkaç yatırımcı daha önce Coffee Caye'de keşif gezileri için kamp kurmuştu, ancak bu, yatırımcı veya yatırımcı olmayan herkesin katılabileceği ilk gecelik turlar yeni düzenlenmeye başlıyor.
Kaynak: chip.com
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