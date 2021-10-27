DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yabancılara satılan konutun ortalama değeri 196 bin doları aştı
Borsa yarın öğlene kadar açık
Kadın üniversitesi nedir? Kadın üniversitesi açılacak mı? Kadın üniversitesi ne zaman açılacak?
'Kadın üniversitesi' yolda
Rusya’dan ABD’ye 'yasaklı füze' tepkisi
Deutsche Bank'tan Türkiye için dolar tahmini
4 Kasım döviz büroları neden kapalı? Döviz büroları ne zaman açılacak? Döviz büroları kaç gün kapalı kalacak?
Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi, sonra da TikTok'ta yayınladı
Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Demirtaş'ın mesleği nedir?
Bakan Muş'tan Akşener'e ihracat yanıtı
Şeker hastaları sağlıklı kişilere göre 13 yıl daha az yaşıyor
Rekor seviyelerden sonra Bitcoin'de keskin düşüş
Uzaydan geldiği düşünülen gizemli sinyalin sırrı çözüldü!
Sudan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlayacak
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Oynatalım Uğurcuğum'

TIMETURK / DÜNYA / Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi, sonra da TikTok'ta yayınladı

Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi, sonra da TikTok'ta yayınladı

Laura isimli kadının sosyal medyada yayınladığı video çok konuşuldu. Laura isimli kadın, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi. Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu.

1 Saat Önce
2021-10-27 15:07:35
Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi, sonra da TikTok'ta yayınladı

ABD'den olduğuna inanılan Laura Hall isimli kadının sosyal medyada yayınladığı video kimilerine "iğrenç", kimileri de "ilginç" geldi. Laura, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini anlattı.

kadin_1

TikTok'[email protected] isimli kadının paylaştığı video çok konuşuldu. Laura isimli kadın, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi.

Video 1,2 milyondan fazla izlendi ve tepkiler karışık olmasına rağmen binlerce yorum aldı.

breast-milk-butter-02

Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu. Ancak videoya asıl damga vuran, tereyağının tadıyla ilgili oldu.

adam

"TADINI ÇOK GÜZEL BULDU"

Laura, kocasının tereyağının tadını çok güzel bulduğunu belirterek, "Evet ilk bakışta size ilginç gelebilir ancak kocam bana tadının çok güzel olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

1635269348_765_Mom-Reveals-She-Made-Butter-From-Her-Own-BREAST-MILK

SÜRAHİ İÇİNDE SARIYA DÖNENE KADAR BEKLETTİ

Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi: Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım." Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş