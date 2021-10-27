Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi, sonra da TikTok'ta yayınladı

Laura isimli kadının sosyal medyada yayınladığı video çok konuşuldu. Laura isimli kadın, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi. Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu.

ABD'den olduğuna inanılan Laura Hall isimli kadının sosyal medyada yayınladığı video kimilerine "iğrenç", kimileri de "ilginç" geldi. Laura, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini anlattı.

TikTok'[email protected] isimli kadının paylaştığı video çok konuşuldu. Laura isimli kadın, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi.

Video 1,2 milyondan fazla izlendi ve tepkiler karışık olmasına rağmen binlerce yorum aldı.

Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu. Ancak videoya asıl damga vuran, tereyağının tadıyla ilgili oldu.

"TADINI ÇOK GÜZEL BULDU"

Laura, kocasının tereyağının tadını çok güzel bulduğunu belirterek, "Evet ilk bakışta size ilginç gelebilir ancak kocam bana tadının çok güzel olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

SÜRAHİ İÇİNDE SARIYA DÖNENE KADAR BEKLETTİ

Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi: Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım." Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.