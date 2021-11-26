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Kediler neden bir kutu gördüklerinde hemen içine girmek ister?
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TIMETURK / DÜNYA / Kediler neden bir kutu gördüklerinde hemen içine girmek ister?

Kediler neden bir kutu gördüklerinde hemen içine girmek ister?

Sıvı oldukları konusunda artık hemfikir olduğumuz kedilerin, esnek vücutlarını kutu gibi dar alanlara sokmaktan çok hoşlandıklarını biliyoruz. Peki bunun ardındaki nedenler ne olabilir?

2 Saat Önce
2021-11-26 10:40:55
Kediler neden bir kutu gördüklerinde hemen içine girmek ister?

Tüylü dostlarımız, kendilerini küçük ve kapalı alanlarda çok daha güvenli hissediyor. Özellikle de kutu gördükleri an artık hiçbir şey onlar için daha değerli değil. Peki ne oluyor da kutu gördüklerinde ışık görmüş böcek gibi davranmaya başlıyorlar?

Kediler anlaşılması zor yaratıklardır, bilim dahi onların gizemini tam anlamıyla çözebilmiş değil. Farklı olasılıklar üzerinde duruluyor. İşte onlardan bazıları:

Uyumak için küçük bir alanda kıvrılmayı sevmelerinin nedenlerinden biri, vücut ısılarını korumak istemeleridir.

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Kediler ilk zamanlarında çölde yaşayan hayvanlar oldukları için yüksek sıcaklıklara karşı kuytu köşeye girerek kendilerini korurlardı. Evrimsel bir içgüdüleri bulunuyor. Bir çalışmada, ev kedileri için en uygun sıcaklık aralığının 30-36 derece arasında olduğu tespit edilmiş. İşte karton kutular yalıtkanlık sağlayarak kediler için ideal bir sıcaklık oluşturmasından dolayı bu sınırlar arasında olmayı oldukça severler.

Kedi kavgalarına sık sık rastlamış olabilirsiniz fakat kediler göründükleri kadar kavgacı değillerdir. Kavgaya karışmak yerine bir köşeye çekilmeyi tercih ederler.

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Sorunu çözmek yerine kutu gibi bir yere girerek sorundan kaçarlar. Yani sınırları olan bu küçük alanlar onları daha güvende hissettirir.

Kediler, karınlarını korumak için uyurken içgüdüsel olarak bir top gibi kıvrılırlar.

Karınlarını köpeklerin yaptığı gibi açığa çıkarmaktan pek hoşlanmazlar. Bunun nedeni, karınlarının vücuttaki en savunmasız nokta olması ve bu bölgelerini tehlikelere karşı korumayı tercih etmeleridir. Ev içinde olduklarında bile tetikte olurlar.

Pusuya yatan avcılar olmalarının da etkisinin olduğu düşünülüyor.

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Kutular avları gizlice izlemek konusunda avantaj sağladığı için yine içgüdüsel olarak böyle alanlar onlar için cazip hale geliyor.

Kendilerini stresten uzak tutmak için de sessiz, dar, karanlık alanlara girmeyi severler.

Hollanda'da yapılan bir araştırmada, bir grup kedinin kutularda yatmasına izin verildi, diğer gruptakilere ise izin verilmedi. Daha sonra kedilerin gerginlik seviyeleri incelendiğinde kutusu olan kedilerin çok daha huzurlu olduğu görüldü.

Bazı faktörler onları kolayca rahatsız ettiği için dinlenmeye çekilirler. Bu yüzden evde beslediğiniz kediler için bu tip uygun ortamları sağlamanız gerekir, onların stres atmalarını sağlayacaktır. Kedi evi, kedi yatağı, içinde küpler bulunan bir kedi ağacı alabilirsiniz. Eğer saklanma davranışını normalden çok fazla yapıyorlarsa fazla stres altında olabilirler. Bu da bir veterinere danışmanızı gerektirir.

Kaynak: webtekno.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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