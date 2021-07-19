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TIMETURK / DÜNYA / Kazımi: Başbakanlığı kabul etmeseydim ülkede bir iç savaş çıkacaktı

Kazımi: Başbakanlığı kabul etmeseydim ülkede bir iç savaş çıkacaktı

Arap basınına Irak’taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, “Başbakanlığı kabul etmeseydim ülkede bir iç savaş çıkacaktı” dedi.

3 Saat Önce
2021-07-19 08:30:53
Kazımi: Başbakanlığı kabul etmeseydim ülkede bir iç savaş çıkacaktı

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Arap basınına Irak'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, genel seçimlerin ertelenmesini istemediğini belirterek, seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağını vurguladı.

Ülkedeki aktivistleri seçimlere katılmaya çağıran ve seçimlere katılım konusunda iyimser olduğunu söyleyen el-Kazımi, “Başbakanlığı kabul etmeseydim ülkede bir iç savaş çıkacaktı” ifadelerini kullandı.

Şii lider Mukteda Sadr'ın seçimleri boykot kararını değerlendiren el-Kazımi, “Sadr kararını anlayışla karşılıyorum ve bu karardan caymasını istiyorum. Ülkede reform yapılması için Irak halkını seçimlere katılamaya davet ediyoruz” dedi.

Ülkede aktivistlerin öldürülmesi konusuna değinen el-Kazimi, herkesin siyaset ve güvenlik uzmanı Hişam el-Haşimi'nin katillerini bildiğini ancak hepsinin kaçtığını belirterek, “Bazıları aktivistleri yakalama kararlığımız konusunda şüphesi var, ancak bütün aktivist ve göstericilerin katillerini konusunu araştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz aylarda 6 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler 10 Ekim'e ertelenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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