DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'En geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz'
Üzerinde yüründüğü zaman ampulü yakacak kadar enerji toplayan ahşap zemin
Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 yarı yıl tatili (sömestr) ne zaman?
Analiz: Macron ABD sonrası Irak'ta neyi amaçlıyor?
1. dönem ara tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
İsrail'de günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
Almanya'da 6 hafta önce meydana gelen selin izleri hâlâ silinemedi
MSB: En az 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kazakistan ve Hindistan'dan ortak askeri tatbikat
Müsilajlı denizden çıkan balık yenir mi? Marmara Denizi balığı yenir mi?
Türk dostu ünlü Yunan besteci Theodorakis hayatını kaybetti
'Biden, Bennett'e istediğini vermedi'
2021 Eylül kira zammı ne kadar? 2021 Eylül'de kiraya yüzde kaç zam yapılacak?
İran'ın Irak sınırında çatışma
Ukrayna'da Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı eğitiminin verileceği okulda ilk ders zili çaldı

TIMETURK / DÜNYA / Kazakistan ve Hindistan'dan ortak askeri tatbikat

Kazakistan ve Hindistan'dan ortak askeri tatbikat

Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da 'Kazİnd-2021' ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor. Ortak askeri tatbikat 10 Eylül’de sona erecek.

1 Saat Önce
2021-09-02 11:36:40
Kazakistan ve Hindistan'dan ortak askeri tatbikat

Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da "Kazİnd-2021" ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde düzenlenen askeri tatbikat, Jambıl eyaleti sınırlarındaki Ayşa Bibi eğitim sahasında başladı.

Tatbikat kapsamında Kazakistan ve Hindistan askerleri, çeşitli savaş teknikleri ve koordinasyonu, arama, keşif eylemlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak kriz bölgesinde yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirme çalışmaları yürütecek.

Ortak askeri tatbikat 10 Eylül'de sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş