Kazakistan ve Hindistan'dan ortak askeri tatbikat

Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da 'Kazİnd-2021' ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor. Ortak askeri tatbikat 10 Eylül’de sona erecek.

Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da "Kazİnd-2021" ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde düzenlenen askeri tatbikat, Jambıl eyaleti sınırlarındaki Ayşa Bibi eğitim sahasında başladı.

Tatbikat kapsamında Kazakistan ve Hindistan askerleri, çeşitli savaş teknikleri ve koordinasyonu, arama, keşif eylemlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak kriz bölgesinde yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirme çalışmaları yürütecek.

Ortak askeri tatbikat 10 Eylül'de sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.